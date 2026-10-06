Удобрения вносят «на глаз», а потом все дышат ядом: эколог бьет тревогу из-за пестицидов

В Ростовской области насчитали 189 случаев несоблюдения правил при работе с пестицидами и агрохимикатами. Эколог Алексей Лебедев объяснил, зачем донским полям нужен присмотр из космоса и чем обернется сохранение текущей ситуации, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, столько нарушений при внесении химикатов и удобрений при выращивании сельхозкультур в Ростовской области зафиксировал Россельхознадзор.

«Но это неприемлемо! Природа — это живой организм. И если десятилетиями вносить в него увеличенные дозы пестицидов, гербицидов и удобрений, все это накапливается в верхнем слое почве», — отмечает Алексей Лебедев.

Между тем экологи не первый год обращают внимание на одну и ту же проблему: и удобрения, и средства защиты растений при полевых работах оказываются в почве без точных расчетов. По их мнению, значительная часть аграриев, стремясь выжать максимум урожая, действует по примитивной логике — чем больше внесешь, тем лучше будет результат.

«С таянием снегов, во время дождей, вся эта химия просачивается в грунтовые воды и попадает в ручьи и реки, направляясь в Дон. Все это оседает в Таганрогском заливе — там уже страшно трогать иловые осадки. При таких условиях всем жителям Ростовской области нужно давать молоко за вредность!» — комментирует эколог.

Спикер рисует механизм, который запускается после этого. В ходе дискования и вспашки химикаты, скопившиеся в верхнем слое земли, вместе с пылью поднимаются в воздух. Ветер переносит их к городам и селам — и тамошним жителям приходится этим дышать. Еще один фактор, ухудшающий положение, — поля, распаханные вплотную к берегам рек.

Первопричина происходящего, по мнению эксперта, кроется в отсутствии непрерывного надзора.

«Существуют онлайн системы контроля. На полях устанавливаются специальные станции, подключенные к спутнику, и в круглосуточном режиме ведется мониторинг того, что происходит в почве. Переборщил фермер с химией или удобрениями — это тут же становится очевидно», — объясняет собеседник.

Однако, как оговаривается эколог, среди крупных и мелких землевладельцев немало тех, кто приходится кому-то другом, родней или сослуживцем.

«Возможно поэтому у нас и сложилась традиция не предотвращать нарушение, а дождаться, чтобы оно случилось и тогда уже разбираться», — делится мнением Лебедев.

Тем не менее, по словам эксперта, ситуация сдвигается с мертвой точки: на федеральном уровне сформировался отчетливый запрос на ужесточение контроля за теми, кто работает на земле.

«Доходит же уже до кошмара. От отравления химией загрязняется вода, гибнут краснокнижные животные и птицы, лесополосы высыхают. Когда раньше мы говорили о необходимости внедрения систем контроля, нас пытались убедить, что это дело далекого будущего. Но это будущее уже подходит. И если ничего не изменить, то вскоре нам придется жить на зараженной территории. Так, как показывают в фильмах про апокалипсис — ходить при ветре в противогазах и пить воду через десятки фильтров, бросая в нее дополнительно обеззараживающие таблетки. Все же уже согласны с тем, что из-под крана у нас течет далеко не питьевая вода», — резюмирует собеседник.

Ранее сообщалось, что запрещенные ПБДЭ загрязняют осадки и почвы по Европе.