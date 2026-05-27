Подмосковные студенты приняли участие в соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане

Фото: [Министерство образования МО]

Студенты Раменского колледжа, Щелковского колледжа, колледжа «Энергия» и колледжа «Подмосковье» приняли участие в открытых республиканских соревнованиях по спасательному многоборью «Маршрут выживания», которые стартовали в Казахстане. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Перед началом мероприятия специалисты Карагандинского высшего политехнического колледжа (КГКП) по направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях» провели для участников инструктаж по всем этапам. Студенты смогут отработать навыки на практике, а также обменяться опытом с другими представителями образовательного учреждения.

Организатором мероприятия выступил областной Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) совместно с коллегами из Казахстана.

Министерство образования Московской области