Найдена мощная замена привычным соцсетям: корейцы собираются захватить российский рынок

Популярный азиатский сервис обмена сообщениями KakaoTalk предпринял официальные шаги для выхода на российский рынок, направив документы на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом пишет Лента.ру.

Оформление интеллектуальной собственности

Южнокорейская технологическая корпорация Kakao Corp сделала первый юридический шаг к освоению российского цифрового пространства. На основе сведений из аналитической системы проверки контрагентов Rusprofile стало известно, что организация направила официальный запрос в Роспатент для регистрации собственного бренда. В представленной документации отображен обширный перечень потенциальных сфер применения товарного знака. Компания указывает возможность легального использования марки для программного обеспечения, мобильных приложений, рекламных инструментов, систем мгновенного обмена сообщениями, а также полноценных социальных сетей.

История и рыночные перспективы

Данный бесплатный коммуникационный продукт появился в 2010 году и на сегодняшний день успешно функционирует на всех ключевых операционных системах, включая мобильные платформы iOS, Android и версии для персональных компьютеров. Текущая активность азиатского разработчика указывает на предметный коммерческий интерес к локальному рынку. Подобные действия происходят на фоне масштабной трансформации и передела всей индустрии мессенджеров. Итоговые результаты данной инициативы определятся после завершения экспертизы патентного ведомства, однако подготовка к потенциальному запуску очевидна уже сейчас.