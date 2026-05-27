Турецкие клубы охотятся за одним из лидеров «Спартака»

«Бешикташ» хочет вернуть проданного год назад «Спартаку» полузащитника Жедсона Фернандеша, утверждает турецкое издание Fanatik.

По данным источника, другим претендентом на 27-летнего португальца является «Галатасарай». Также футболистом интересуется «Трабзонспор».

Жедсон стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Красно-белые заплатили за него «Бешикташу» €20,78 млн плюс бонусы. Контракт с московским клубом рассчитан до 2029 года.

При этом турецкие СМИ уверяют, что Жедсон несчастлив в России и мечтает вернуться в Турцию.

Португалец провел за «Спартак» 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и отдал три передачи. Жедсона очень ценит новый главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо, который использует игрока на разных позициях.

Ранее Жедсон поделился эмоциями от завершившегося сезона, в котором стал обладателем Кубка России в составе «Спартака».