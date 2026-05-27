«Выжили вопреки всему»: полчища подземных монстров готовы уничтожить весь урожай дачников

Значительный снежный покров прошедшей зимы послужил естественным утеплителем для почвы, обеспечив аномально высокую выживаемость насекомых и грызунов, что поставило под угрозу будущий урожай российских дачников и крупных аграриев, пишут «Известия» .

Климатический фактор и угроза урожаю

Российские владельцы приусадебных участков и профессиональные аграрные предприятия столкнулись с негативными экологическими последствиями прошедшего снежного сезона. По информации издания «Известия», внушительные сугробы создали парниковый эффект, благодаря которому опасные насекомые, их скрытые личинки и яйцекладки успешно перенесли зимние заморозки. В текущий летний период локальные сады, загородные огороды и масштабные сельскохозяйственные угодья рискуют подвергнуться массовым атакам со стороны грызунов, медведок, слизней и иных биологических вредителей.

Масштаб проблемы и экспертное мнение

Уже в конце мая текущего года от жителей как минимум 14 субъектов Российской Федерации стали массово поступать сообщения о резком увеличении популяции кровососущих насекомых. Наиболее критическая ситуация с засильем комаров и мошек фиксируется в Московской, Рязанской и Ленинградской областях, а также в Республике Башкортостан. Специалист в области биологии Дмитрий Сафонов уточнил, что плотные пласты снега выполнили функцию своеобразного теплоизоляционного щита. По словам ученого, это предотвратило вымерзание организмов, находившихся на зимовке в верхних слоях грунта и под сухой листвой.