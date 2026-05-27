Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников

Искусственный интеллект активно интегрируется в систему госуслуг региона — на текущий момент технология внедрена в 321 услугу. С начала 2026 года ИИ проверил более 3,4 млн документов в составе 1,7 млн заявлений, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ключевое преимущество нововведения — предупреждение ошибок еще до отправки заявления. Благодаря предварительной проверке ИИ пользователи регионального портала получают меньше отказов из‐за некорректных документов или неполного комплекта. Более 90% недочетов теперь устраняют на этапе подачи: граждане могут оперативно исправить ошибки и отправить корректное обращение.

Когда пользователь прикрепляет документы к онлайн‐заявлению, система автоматически их анализирует. Если файл соответствует требованиям, система отмечает его зеленой галочкой — это сигнал, что этап пройден успешно. ИИ‐технология распознает свыше 700 видов документов, в том числе свидетельства о рождении, виды на жительство, доверенности, договоры купли‐продажи, банковские выписки, товарные накладные, иностранные документы.

Помимо прямой помощи заявителям, ИИ существенно снижает нагрузку на сотрудников профильных ведомств. Ранее проверка одного заявления занимала около 5 мин.: специалисту приходилось вручную открывать и изучать каждый файл, сверять данные, убеждаться в корректности формата и содержания. Теперь эту рутинную работу берет на себя ИИ. Человеку остается лишь проверить комплектность документов и зарегистрировать заявление — процесс стал проще и быстрее.

