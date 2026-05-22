Лето не за горами, а зима напомнила о себе: в Кемерове пошел снег утром 22 мая

Всего за десять дней до наступления календарного лета жители областного центра Кузбасса стали свидетелями необычного природного явления. В Кемерове утром 22 мая пошел снег, сообщил VSE42.RU .

В последнее время погодные условия, как отмечают местные жители, совсем не балуют горожан. С самого раннего утра в разных районах города очевидцы застали интенсивный снегопад, который стал для многих полной неожиданностью накануне июня.

Согласно данным, предоставленным Кемеровским гидрометцентром, минувшей ночью на территории региона столбики термометров показывали от нуля до минус пяти градусов. В отдельных районах области температура колебалась в диапазоне от нуля до плюс пяти. Днем возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер ожидается северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

По информации издания, в самом Кемерове ночью температура колебалась от нуля до минус двух градусов. Днем, по расчетам метеорологов, потеплеет до +7…+9.

Ранее сообщалось, что школьников Юрги перевели на дистанционное обучение из-за похолодания и невозможности включить отопление.