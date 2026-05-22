В Госдуме предупредили Плющенко о необходимости быть готовым к хейту из-за перехода сына в Азербайджан

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) накануне дала открепление юному фигуристу. Теперь, после выполнения необходимых процедур, он сможет выступать за команду другой страны.

Сообщалось, что на фоне критики этого решения двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская закрыли свои соцсети.

«Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем. Большинство людей будут осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма», — сказала Журова.

Она отметила, что перейти в другую сборную — право спортсмена. Тем более что Александр тренировался в частой школе «Ангелы Плющенко» и государство не тратило средства на его подготовку.

Александр Плющенко выступал по первому разряду, он практически не принимал участия в крупнейших всероссийских соревнованиях, зато был задействован в шоу-спектаклях своего отца.

Ранее решение Евгения Плющенко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов.