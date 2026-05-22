Фигуристы Туктамышева и Гуменник раскрыли свои отношения, опубликовав совместные фото

Туктамышева опубликовала совместные фото с Гуменником: «Так и живем»
Фото: [соцсети Елизаветы Туктамышевой]
Фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник фактически подтвердили слухи о романтических отношениях между ними, почти синхронно опубликовав совместные фото из путешествия по Америке.
Фотографии недвусмысленно говорят о близких отношениях между спортсменами. Туктамышева подписала подборку фото: «Так и живем».
Туктамышевой 29 лет, в ноябре прошлого года она объявила о завершении карьеры, Гуменнику — 24.
Чемпион России и участник Олимпийских игр Петр Гуменник проходит в США стажировку у известного тренера Рафаэля Арутюняна.
