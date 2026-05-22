Атака БПЛА ВСУ на Москву, Тулу и Петербург 22 мая: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

В ночь на 22 мая 2026 года российские оборонительные комплексы отразили масштабную воздушную атаку. Воздушные цели перехвачены над 18 регионами страны, включая столичную агломерацию и Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС .

Беспрецедентная география перехватов

Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны в течение ночи пресекли масштабную попытку атаки с применением летательных аппаратов самолетного типа. Представители Министерства обороны РФ сообщили, что в общей сложности над территорией страны было ликвидировано 217 беспилотников.

География ночной атаки охватила значительную часть. Военное ведомство зафиксировало нейтрализацию воздушных целей над Ленинградской, Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями. Кроме того, оборонительные комплексы сработали непосредственно в Санкт-Петербурге и границах Московского региона.

Работа оборонительных систем на подступах к столице

Несколько вражеских дронов двигались непосредственно в направлении главного мегаполиса страны. Глава администрации Москвы Сергей Собянин в MAX проинформировал граждан о последовательном уничтожении двух беспилотных аппаратов, летевших в сторону города.

Позже градоначальник скорректировал данные, подтвердив ликвидацию еще одной воздушной цели на подлете к мегаполису. По словам руководителя столицы, на участках, где зафиксировано приземление фрагментов уничтоженных объектов, оперативно развернули работу специалисты экстренных и спасательных ведомств.

Итоги отражения атаки в Тульской области

Одним из регионов, принявших на себя заметный удар, стала Тульская область. Губернатор Дмитрий Миляев поделился официальной информацией в своем аккаунте в мессенджере «Макс», сообщив об успешном уничтожении 8 беспилотных комплексов силами Министерства обороны.

Он подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Согласно предварительным сведениям оперативных служб, детонации и падения фрагментов не нанесли ущерба гражданской инфраструктуре, а все жилые и административные здания региона остались неповрежденными.