Квесты вместо риска: на МЖД в мае запустили месячник безопасности перед школьными каникулами

В мае 2025 года на Московской железной дороге (МЖД) проходит масштабная профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!». Как сообщили в пресс-службе магистрали, кампания стартовала в преддверии школьных каникул и продлится весь последний весенний месяц.

Инициатива направлена сразу на несколько задач, поясняют организаторы. В первую очередь это формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, специалисты занимаются профилактикой детского травматизма и предупреждением опасных увлечений — зацепингом (езда на крышах, поручнях или сцепках между вагонами) и руфингом (лазание по крышам составов и локомотивов).

Согласно информации от представителей дороги, для школьников подготовили насыщенную образовательную программу. Профильные специалисты уже проводят открытые уроки в учебных заведениях, организуют экскурсии на железнодорожные предприятия, викторины, командные квесты и творческие конкурсы. По словам сотрудников МЖД, игровой формат позволяет детям усвоить строгие правила гораздо эффективнее, чем простое перечисление запретов.

Статистика, которую приводят в магистрали, подтверждает необходимость этих мер. В Подмосковье с начала 2026 года зафиксировано 7 случаев гибели детей на железной дороге. Из них 6 несовершеннолетних, как уточнили в ведомстве, увлекались зацепингом.

«Напоминаем родителям, что нужно соблюдать простые правила и рассказывать их своим детям: снимайте наушники и не отвлекайтесь на телефон; переходите пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора и при отсутствии поезда; не прыгайте с платформ, не подходите к краю платформы при ожидании поезда», — отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ранее сообщалось, что более 700 открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала года.