Холода вернулись, а отопление — нет: школьников Юрги перевели на дистанционное обучение

В городе Юрга в период с 21 по 23 мая 14 школ перешли на дистанционный формат обучения. В Министерстве образования Кузбасса проинформировали, что причина подобного решения — похолодание. В общей сложности на удаленку переведены 9 тыс. 130 учеников, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В министерстве отметили, что детские сады города продолжают работать в обычном режиме. Ситуация с теплоснабжением в дошкольных учреждениях, по имеющейся информации, остается штатной, чего нельзя сказать о школах.

По информации издания, ранее губернатор Кузбасса отдал распоряжение вернуть отопление в жилые дома и социальные учреждения во всех городах региона. Однако, согласно поступившим данным, глава Юрги сообщил о невозможности исполнить этот приказ.

По данным главы города, в населенном пункте уже началась опрессовка тепловых сетей. Проведение этих работ, как правило, требует отключения горячей воды и отопления, что делает невозможным оперативный запуск тепла даже при резком похолодании.

