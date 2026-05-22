Сразу несколько игроков покинут «Ак Барс» по окончании сезона

Сообщается, что 24-летний форвард хочет попробовать свои силы в НХЛ. В 2021 году хоккеист был задрафтован «Чикаго Блэкхокс» под общим 172-м номером. В минувшем сезоне Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 регулярного чемпионата и 9 (2+7) балла в 20 играх плей-офф.

По данным канала, Сафонов станет не единственной потерей казанцев. Клуб покинут как минимум четыре хоккеиста. Действующие контракты истекают у большинства игроков команды, а также у главного тренера Анвара Гатиятулина. Руководство клуба хочет продлить с ним соглашение, а уже после этого будет решаться вопрос о необходимости перестройки состава.

«Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, обыграв по пути к нему «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург». В финальной серии казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» в шести матчах.