«Слезы на глазах у миллионов»: подписчики Рустама Набиева отреагировали на его восхождение на Эверест на руках

Известный российский блогер родом из Уфы Рустам Набиев совершил восхождение на высочайшую вершину планеты — Эверест. Мужчина, который во время прохождения армейской службы лишился обеих ног, преодолел невероятно сложный маршрут, используя исключительно руки. О своей новой победе блогер-миллионер оповестил подписчиков на странице в социальной сети, сообщил mkset.ru.

На достигнутой вершине уфимец водрузил флаг и специально подготовленную табличку. Надпись на ней гласила: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается». Эти слова, по мнению подписчиков, как нельзя лучше отражают жизненный путь самого спортсмена.

По информации издания, Рустам — первый и на сегодняшний день единственный человек в мире, который покоряет горные пики, передвигаясь только на руках, без использования протезов ног для ходьбы. За последние пять лет за его плечами впечатляющий перечень достижений. Среди них — обе вершины Эльбруса (западная и восточная), гора Манаслу высотой 8163 метра, южноамериканский пик Аконкагуа (6962 метра), а также Килиманджаро, Арарат, Казбек и многие другие.

Как сообщается в открытых источниках, в 2015 году с Рустамом произошла трагедия — он потерял обе нижние конечности при обрушении казарменного здания в Омске. Затем последовали более 20 хирургических операций, дважды мужчина находился в состоянии клинической смерти.

