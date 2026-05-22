Татарстан поможет создавать правила для крипторынка в России

Республика Татарстан выразила готовность включиться в процесс разработки нормативной базы для криптовалютного рынка. В РФ данный сегмент сейчас постепенно переходит от экспериментального правового режима к полноценной системе государственного регулирования, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, соответствующее заявление прозвучало на VIII Казанском криптофоруме. В мероприятии приняли участие представители республики, специалисты Министерства финансов, эксперты банковской сферы, а также игроки криптоиндустрии.

В ходе дискуссий участники обсуждали, какой будет новая инфраструктура для обращения цифровых валют. По их словам, речь идет о создании лицензированных криптовалютных бирж и обменных пунктов, формировании сети криптодепозитариев, внедрении реестров Центрального банка, а также налаживании системы контроля за операциями с цифровыми финансовыми активами. Татарстан, в свою очередь, заявил о намерении активно участвовать в этом процессе, предложив свои наработки и площадки для тестирования новых механизмов.

Своим видением ситуации поделился министр цифрового развития Республики Татарстан Илья Начвин. По его словам, первый Казанский криптофорум состоялся еще в 2022 году. Как отметил министр, в то время какого-либо регулирования в этой сфере фактически не существовало. Сегодня же, утверждает Начвин, данная площадка превратилась в место, где государственные структуры, профильные регуляторы и представители бизнеса могут конструктивно обсуждать векторы развития отрасли.

«Здесь хочу сказать, что правительство республики готово выступать, с точки зрения государственного регулирования, во всех вопросах криптовалюты, майнинга, блокчейна, трансграничных платежей. Готовы к обсуждению, готовы всегда предоставлять такие возможности», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин рассмотрел ограничения на майнинг криптовалют в Московском регионе.