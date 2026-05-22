Талалаев получает процент с продажи игроков «Балтики»

Такая опция заложена в договоре с «Ростехом», генеральным спонсором «Балтики». Также комиссия полагается генеральному директору клуба Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну.

По подсчетам Карпова, на трансферах Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» лично Талалаев заработал около 12 млн руб. Сообщается, что частью этих денег он поделился со своим тренерским штабом.

«Балтика» стала главной сенсацией сезона РПЛ 2025/26, заняв шестое место после возвращения из Первой лиги. Соответственно, со стороны других клубов возник повышенный интерес к калининградским футболистам.

Ранее эксперт Александр Бубнов назвал Талалаева «самодуром», поскольку от него уходят футболисты.