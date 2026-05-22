Рынки без молодежи: продавцы Ростовской области заметили смену аудитории

Продавцы одного из старейших рынков в Ростовской области высказали мнение, что в последнее время их покупателями редко становятся молодые люди, сообщила rostovgazeta.ru.

Продавец овощного ряда рассказал, что во второй половине дня на рынке уже невозможно что-либо купить. В это время рабочий день окончен.

«Кто хотел — тот с утра все купил», — делится продавец овощного ряда.

Женщина из ларька с молочными продуктами рассказала, что покупатели рынка — это преимущественно люди пенсионного возраста, домохозяйки и повара, работающие в ресторанах и кафе.

«Наши люди в основном с утра ходят», — рассказывает женщина из ларька с молочными продуктами.

Мужчина, сидящий за прилавком с сухофруктами, высказал мнение, что молодежь пользуется услугой доставки. Молодые люди не будут приходить за продуктами на рынок. Продавец предположил, что они могут не понимать преимущества самостоятельного выбора товара на прилавке. По мнению мужчины, молодым людям комфортнее нажать на кнопку и ожидать прибытия курьера.

«Сейчас же все в доставках. Молодые редко сюда доходят», — говорит мужчина за прилавком с сухофруктами.

Корреспондент RostovGazeta провела на рынке целый день. Она рассказала, что возле каждого прилавка ей предлагали самостоятельно оценить товар. Журналист обратила внимание на то, что клубнику и черешню давали на пробу с прилавка, а не с другой тары.

