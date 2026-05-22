Команда пермских баскетболистов попала в смертельное ДТП

Пермская баскетбольная команда «Бионорд-Про», чемпионы России по баскетболу 3х3, попала в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В результате аварии погиб водитель автобуса, тяжелые травмы получил один из сопровождающих команды — он уже прооперирован в клинике Златоуста. Баскетболисты и другие члены делегации получили ушибы и легкие травмы.

Дмитрий Махонин рассказал, что уже в пятницу, 22 мая, команда отправится домой в Пермь на поезде.

Накануне «Бионорд-Про» VII тандем «Мастер» чемпионата России 3х3, который проходил в Магнитогорске. Команда является действующим чемпионом страны 2025 года и лидирует в текущем розыгрыше.