В Кузбассе девушка без прав прицепила тюбинг к «Ниве»: суд вынес приговор

В Кузбассе 21-летняя девушка, не имевшая водительского удостоверения, решила устроить экстремальное развлечение для своей подруги. Она прицепила тюбинг к автомобилю «Нива» и отправилась катать пассажирку по деревне. Однако затея обернулась трагедией, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации, распространенной пресс-службой Мариинского городского суда, в какой-то момент тюбинг занесло на скользкой дороге. Находившаяся внутри пассажирка не удержалась, вылетела и столкнулась головой со стоящим рядом автомобилем.

По данным пресс-службы, травмированную девушку сперва оперативно доставили в районную больницу, а позднее в срочном порядке переправили в медучреждение областного уровня. Там медики зафиксировали у нее повреждения, классифицируемые как тяжкий вред здоровью. Именно это заключение врачей послужило поводом для открытия уголовного производства по факту несоблюдения правил дорожного движения.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. По словам представителей суда, она искренне раскаялась в содеянном и примирилась с потерпевшей. Сама подруга, несмотря на серьезные травмы, не стала настаивать на суровом наказании и попросила прекратить дело. Суд учел все эти обстоятельства — примирение сторон, полное признание вины и раскаяние — и в итоге освободил девушку от уголовной ответственности.

