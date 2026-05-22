ЖК «Аникеевский» строят в Подмосковье

ЖК «Аникеевский» возводят в городском округе Красногорск. По данным Министерства жилищной политики Московской области, на май 2026 года строительство активно идет в нескольких корпусах. В корпусе 7 выполняют вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

В корпусе 13 ведут остекление, монтируют системы водоснабжения и канализации. В корпусе 12.1 занимаются устройством монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий, а также кладкой наружных стен и внутренних перегородок.

Корпус 12.2 уже находится на высокой стадии готовности. В корпусе 1.1 продолжают возводить монолитные сборные железобетонные вертикальные конструкции и перекрытия 6-го этажа, параллельно ведутся работы по внутренней электрике, водоснабжению и отоплению.

Первая очередь проекта включает 10 жилых домов высотой 4–6 этажей. Дворы будут благоустроенными и закрытыми от машин, для автомобилей предусмотрят отдельные парковки. В комплексе появятся детское учреждение и поликлиника для жителей.

