«Рассмотрю обмен»: «Москвич-412» 1997 года выпуска цвета морской волны с пробегом 90 км продают в Ижевске

На популярном онлайн-сервисе по продаже товаров и услуг в Ижевске обнаружили необычное предложение. Речь идет о реализации автомобиля «Москвич-412» нехарактерного для наших дней оттенка — цвета морской волны, сообщил udm-info.ru.

Как утверждает продавец в опубликованном объявлении, пробег этой машины составляет всего 90 километров. При этом транспортное средство находится в безупречном состоянии, словно только сошедшим с конвейера. Согласно характеристикам, указанным в карточке товара, автомобиль выпущен в 1997 году. Особо подчеркивается, что кузов окрашен в редкий, редко применявшийся на заводе цвет — оттенок морской волны.

Из сообщения также следует, что над кузовом никогда не производилось никаких восстановительных работ. Секрет такой отличной сохранности, по словам владельца, прост: 29 лет автомобиль простоял в гараже, практически не видя улиц и дорог.

«На данный момент находится в Ижевскe. Состояние идеальное. Рассмотрю обмен на ваш автомобиль для ежедневного использования», — Udm-info процитировал объявление.

Что касается технической начинки, то под капотом раритетного экземпляра установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 75 лошадиных сил. Коробка передач — механическая, что соответствует заводской комплектации тех лет.

