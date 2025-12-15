Летучая мышь с именем и биографией: какая удивительная история скрывалась за находкой в подъезде Балашихи?

Случайная встреча в подъезде жилого дома в Балашихе превратилась в настоящую операцию по спасению редкого животного, сообщил REGIONS.

Одна из местных жительниц, вернувшись домой, обнаружила в помещении подъезда летучую мышь. Понимая, насколько опасен для рукокрылых зимний период, женщина не прошла мимо — она обеспечила зверьку временную безопасность и вызвала специалистов из уникальной службы помощи летучим мышам «Batspas».

Прибывший спасатель Максим Рублев рассказал REGIONS, что перед ними не просто случайная особь, а двухцветный кожан — вид, охраняемый в столичном регионе и занесенный в местные Красные книги. Настоящей сенсацией стало обнаружение на лапке мыши кольца-метки.

Благодаря этому удалось установить, что у находки уже есть имя — Лакки — и целая биография. Вероятно, в этом году животное намеренно повторило свой прошлый успешный маневр, вновь обратившись за помощью к людям в сложной ситуации.

«Мы узнали, что летучая мышь уже попадала к людям прошлой зимой, в декабре. Видимо, она так же не смогла найти место для спячки, и ее уже спасали от морозов и холода. После спасения зиму она провела в Московском зоопарке. Люди, которые заботились о ней, дали ей кличку Лакки. Весной они окольцевали ее и выпустили в природу», — рассказал Максим.

Сейчас для Лакки начался период подготовки к зимовке под присмотром специалистов. После того, как он наберет необходимую массу и окрепнет, его поместят в условия для спячки, а весной выпустят на волю.

