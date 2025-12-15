Может ли горный дупель перезимовать в Хабаровском крае? Уникальное открытие орнитологов меняет представления о птице

Пернатые обитатели являются типичными представителями высокогорных экосистем. Для гнездования они выбирают труднодоступные участки среди зарослей карликовой березы вблизи снежников, на высотах, превышающих границу таежной зоны. Их биотопы настолько изолированы и сложны для исследования, что даже специалисты-орнитологи располагают о них крайне скудными сведениями, а скрытный, преимущественно ночной образ жизни этих птиц делает их изучение еще более сложной задачей.

Горный дупель входит в число крупнейших представителей семейства бекасовых. Масса взрослой птицы варьируется от 200 до 350 граммов при длине тела около 30 см и размахе крыльев, достигающем полуметра. Визуально птица кажется еще более массивной за счет длинных крыльев, хвоста и хорошо развитых третьестепенных маховых перьев, создающих характерный силуэт.

