Может ли горный дупель перезимовать в Хабаровском крае? Уникальное открытие орнитологов меняет представления о птице
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Сотрудники краевого министерства природных ресурсов сообщили об уникальном орнитологическом наблюдении — обнаружении горных дупелей, остающихся на зимовку в пределах Хабаровского края, сообщил transsibinfo.com.
Пернатые обитатели являются типичными представителями высокогорных экосистем. Для гнездования они выбирают труднодоступные участки среди зарослей карликовой березы вблизи снежников, на высотах, превышающих границу таежной зоны. Их биотопы настолько изолированы и сложны для исследования, что даже специалисты-орнитологи располагают о них крайне скудными сведениями, а скрытный, преимущественно ночной образ жизни этих птиц делает их изучение еще более сложной задачей.
Горный дупель входит в число крупнейших представителей семейства бекасовых. Масса взрослой птицы варьируется от 200 до 350 граммов при длине тела около 30 см и размахе крыльев, достигающем полуметра. Визуально птица кажется еще более массивной за счет длинных крыльев, хвоста и хорошо развитых третьестепенных маховых перьев, создающих характерный силуэт.
