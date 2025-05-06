Лев Лещенко высказался против бесплатных выступлений на 9 Мая

По информации издания, поводом для дискуссии на тему оплаты выступлений артистов на 9 Мая стало заявление депутата Госдумы Нины Останиной. Она высказала мнение, что музыканты не должны рассчитывать на оплату выступления на мероприятиях, приуроченных Дню Победы. Депутат высказала мнение, что в противном случае речь идет о «покупном патриотизме». Она предложила властям выделять средства только на дорогу и обустройство. По мнению Останиной, выступления должны быть мотивированы душевным порывом.

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что неоднократно принимал участие на различных государственных праздниках. На протяжении 50 лет он выступает бесплатно и не собирается менять свою позицию. Однако певец не разделяет мнение, что артистам не стоит платить денег. Народный артист напомнил, что музыка — это единственный заработок многих творческих людей. Кроме того, у некоторых исполнителей есть семьи, которые необходимо обеспечивать.

«Каждый человек должен отвечать за себя. <…> У нас единственные заработки — это музыка. Мне достаточно другой работы, за которую я получаю деньги. У кого концертов меньше, тем тяжело. У всех есть семьи, которые надо кормить», — поделился с «Абзацем» Лещенко.

Ранее Ушаков сообщил, лидеры каких стран приедут в Москву на парад Победы.