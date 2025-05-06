Ушаков сообщил, лидеры каких стран приедут в Москву на парад Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал журналистов, что на параде Победы в Москве будут присутствовать 29 иностранных лидеров, сообщает РБК.

«Это в том числе лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Сербии, Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии», — сообщил РБК.

Юрий Ушаков рассказал, что на параде будут присутствовать ветераны из многих стран, в том числе из США и Израиля. Помощник президента РФ отметил, что американскому послу были направлены приглашения для высокопоставленных лиц США. Однако на данный момент неизвестно, посетит ли кто-либо Москву в праздничный день.

По словам Ушакова, на высоком уровне будет представлен ряд стран, в том числе Индия, Индонезия, Никарагуа, Босния и Герцеговина и ЮАР.

«Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом», — сказал Ушаков.

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