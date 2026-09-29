Хлопок газовоздушной смеси произошел возле спортивного объекта в Оренбурге

В Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной на улице Ленинградской. Объект находится неподалеку от спортивного сооружения. После происшествия возгорания не последовало, предварительно, никто не пострадал. Информация о происшествии появилась в канале информационного центра правительства Оренбургской области в «Максе».

По данным властей, сначала сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси вблизи спортивного объекта. После прибытия пожарных выяснилось, что источник произошедшего находится в котельной на улице Ленинградской.

На месте работают оперативные службы. К котельной направлены подразделения ГУ МЧС России по Оренбургской области, сотрудники полиции и газовой службы. В ликвидации последствий также участвуют представители местной администрации.

По предварительным данным, после хлопка огонь не возник. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия и выяснять обстоятельства произошедшего.

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