Женщина погибла под колесами локомотива: суд вынес приговор помощнику машиниста

Суд на Сахалине вынес приговор помощнику машиниста локомотива, по вине которого погибла женщина на железнодорожных путях. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили ему два года лишения свободы условно.

Решение принял Смирныховский районный суд. Как сообщили в пресс-службе судов Сахалинской области, трагедия произошла 22 мая 2025 года примерно в 8 км от поселка Смирных.

Во время движения локомотива подсудимый находился в кабине вместе с машинистом. На одном из кривых участков железной дороги помощник машиниста своевременно не заметил женщину, которая находилась на путях. При этом он не сообщил о ней машинисту.

Из-за этого экипаж локомотива не успел вовремя среагировать на появившееся препятствие. Машинист не смог выполнить экстренное торможение, и произошел наезд на женщину. От полученных травм она погибла.

Суд рассмотрел обстоятельства произошедшего, а также данные о личности подсудимого. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге помощнику машиниста назначили два года лишения свободы условно. Испытательный срок также составил два года. Это означает, что фактически отбывать наказание в колонии мужчина не будет, если в течение установленного периода выполнит условия, предусмотренные для условного осуждения.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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