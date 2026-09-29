В России с 2027 года расширят национальный календарь вакцинации

РИА Новости: в календаре вакцинации появятся прививки от менингококка и ВПЧ

Общество

Национальный календарь профилактических прививок в России планируют поэтапно расширять с 2027 года. В него намерены включить вакцинацию против менингококковой инфекции и вируса папилломы человека, а в дальнейшем — ротавируса и ветряной оспы. Об этом РИА Новости сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По словам специалиста, прививки от менингококка и ВПЧ планируется добавить в календарь в 2027 году. Вакцина против ВПЧ уже производится в России и поступила в гражданский оборот. Препарат от менингококковой инфекции также выпускается в стране и в ближайшее время должен стать доступен населению.

Следующим этапом рассматривается включение вакцинации против ротавирусной инфекции и ветряной оспы. При этом вакцина от ротавируса пока проходит исследования.

Намазова-Баранова сообщила о планах расширения календаря на конференции «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», прошедшей в сентябре в Волгоградском государственном медицинском университете.

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