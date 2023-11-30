Льготная ипотека под 2%: Эксперт Сидоров оценил решение правительства

Частный инвестор Федор Сидоров положительно оценивает инициативу правительства распространить льготную ипотеку под два процента тем гражданам РФ, которые решат приобрести жилье на территории Арктической зоны, рассказывает RT .

Эксперт перечислил те регионы, которые входят в Арктическую зону России:

«В Арктическую зону России входят полностью или частично Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Саха-Якутия и Чукотский АО.», - рассказал RT Федор Сидоров, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования

Эксперт отметил, что на территории данных регионов расположено множество предприятий добывающей промышленности, работа которых оказывает положительное действие на укрепление экономики. Одновременно с этим, климатические условия достаточно сложные. Это главная причина оттока населения из Арктической зоны.

Льготная ипотека под 2% позволит улучшить условия проживания людей на данных территориях, что положительно отразится на закреплении рабочего потенциала. Анализ рынка недвижимости свидетельствует о том, что льготные ставки по государственным программам составляют 6 и 8%. Уровень среднерыночных ставок находится в пределах 14%. В таких условиях 2% - это очень выгодная ставка.

«Это реальный механизм, чтобы решить проблему оттока населения с данных территорий, улучшить ситуации с демографией и рабочими кадрами в регионах севера России», — заключил собеседник RT.

О том, что правительство России расширило действие программы «Дальневосточная ипотека» на территорию Арктической зоны, стало известно 30 ноября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.