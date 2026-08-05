Снос до 2039 года: какие кварталы Новосибирска исчезнут с карты и что построят на их месте

Мэр Новосибирска подписал постановление о проекте планировки и межевания территории жилой застройки в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала, сообщил atas.info. Согласно документу, с которым ознакомился корреспондент издания, на земельном участке площадью 21,5 гектара запланировано массовое высотное строительство. Важно отметить: проект планируется реализовать после 2030 года.

По информации издания, сохранение индивидуальной жилой застройки, которой заняты эти кварталы сейчас, не предусмотрено. По планам, численность населения после реализации договора о комплексном развитии территории (КРТ) увеличится до 11 783 человек. Сегодня здесь официально живут 619 человек. Рост — почти в 20 раз. Все частные дома должны быть снесены в срок до 1 марта 2039 года.

«Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в композиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плотности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. Колористические решения фасадов объектов должны учитывать современные тенденции и направления в архитектуре и не должны входить в противоречия со сложившимися традициями городской среды. Отделка фасадов объектов должна быть выполнена из современных материалов с высокими декоративными свойствами», — говорится в общих требованиях к потенциальному застройщику.

Среди попадающих под уничтожение строений есть как старые и ветхие постройки, так и современные качественные коттеджи. Очевидно, что неизбежны многочисленные судебные споры между их владельцами и застройщиком по поводу сумм компенсаций.

По данным издания, Фемида обычно занимает сторону экспертов, привлеченных строителями или муниципалитетом. Для жителей этих кварталов наступают непростые времена: переселение, поиск новых домов и борьба за справедливую оценку своего имущества. Городские власти, в свою очередь, рассчитывают, что реализация проекта позволит создать современный жилой район с развитой инфраструктурой, но цена вопроса, по данным Atas.Info, — судьбы нынешних обитателей этой территории.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело из-за нерасселения аварийного дома в Кемерове.