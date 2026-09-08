Квартира мошенника за ₽250 млн: Долина переехала в жилье пианиста, объявленного в розыск

70-летняя народная артистка РФ Лариса Долина переехала в новую квартиру в элитном жилом комплексе «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Однако у этой покупки есть необычная предыстория, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, ранее жилье принадлежало 65-летнему американскому пианисту Игорю Райхельсону, который сейчас находится в международном розыске. Его подозревают в мошенничестве на сумму ₽5,1 млрд у крупнейшего производителя титана в России.

Райхельсон был совладельцем компании Interlink Metals and Chemicals S.A., занимавшейся торговлей цветными металлами. В 2025 году родственник владельца квартиры подал на него в суд за неуплату, и суд постановил продать жилье. Долина стала его новой владелицей, но оформила квартиру на свою дочь Ангелину, чтобы защитить себя от возможных мошеннических схем.

Напомним, в 2024 году артистка продала свою квартиру в Хамовниках за ₽112 млн Полине Лурье. Долина сделала это под влиянием мошенников, а покупательница не знала об этом. Когда певица осознала, что сделала, попыталась через суд вернуть свои квадратные метры, но Верховный суд РФ встал на сторону Лурье и обязал певицу отступить.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина может занять руководящий пост в первом джазовом вузе России.