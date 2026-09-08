Инвестиции подмосковных резидентов ОЭЗ составили более 23 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2026 года инвестиции резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья составили 23,5 млрд рублей. Управляющие компании вложили в их развитие еще более 562 млн рублей, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За все время работы ОЭЗ Подмосковья, совокупный объем инвестиций резидентов и управляющих компаний превысил 316 млрд рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории региональных ОЭЗ работают более 200 компаний-резидентов, им доступны широкий набор налоговых льгот. В результате их первоначальные инвестиционные затраты в среднем уменьшаются примерно на 30%. Так, резиденты могут воспользоваться сниженной ставкой налога на прибыль, а также на определенный срок освобождаются от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю и не только.

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