Воды Нью-Йорка почернели: почему у берегов города скопились акулы, скаты и огромные косяки рыбы

У побережья Нью-Йорка заметили редкое скопление морских животных: вода местами выглядела почти черной из-за огромных косяков атлантического менхадена, пишет Daily Mail. Дрон снял происходящее в конце августа у пляжа Смит-Пойнт, в районе острова Лонг-Айленд.

На кадрах, по данным издания, видны плотные массы мелкой серебристой рыбы — менхадена, а рядом — тысячи мигрирующих бычерылых скатов и акул. Фотограф Майк Буш, много лет снимающий побережье Лонг-Айленда, заявил, что раньше не видел здесь такого количества акул.

В Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) отметили, что подобные масштабы — нечастое зрелище, но к концу лета теплая вода делает такие скопления более вероятными. По оценке ведомства, акулы, скорее всего, следовали за менхаденом, а не охотились на скатов.

Менхаден собирается у поверхности в большие косяки и служит важным источником пищи для акул, китов, дельфинов, хищных рыб и морских птиц. С воздуха такие скопления могут выглядеть как темные пятна на воде.

Специалисты подчеркивают, что присутствие акул часто свидетельствует о здоровой морской экосистеме, а не о катастрофе. Однако купальщикам советовали избегать мутной воды и косяков рыбы, а также мест, где активно ныряют птицы, и не заходить в море на рассвете, в сумерках или ночью.