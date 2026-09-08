Стало известно о возможном разрыве между режиссером Горобцом и его 19-летней женой

51-летний режиссер Марк Горобец и 19-летняя жена Александрина Олексюк расстались, пишет Super. На это указывает исчезновение совместных фотографий из социальных сетей. Также супруги перестали вместе появляться на публичных мероприятиях и носить обручальные кольца.

Марк и Александрина поженились в 2024-м году. Разница в возрасте между ними составляет 31 год. В обществе со скептицизмом отнеслись к этому браку. Многие даже отмечали внешнее сходство молодой жены Горобцы с его дочерью. Однако, несмотря на критику, пара казалась счастливой.

Сейчас Марк не комментирует публикации Александрины. Также они порознь провели лето: Горобец был в Израиле, а Олексюк в Москве — девушка готовилась ко вступительным экзаменам в МГУ.

Марк и Александрина познакомились на съемках фильма «Тур с Иванушками», а предложение Горобец сделал на озере Рица в Абхазии летом 2024 года. Александрина также снялась в фильме «Братья», режиссером которого тоже был Марк. Позже девушка ушла с актерского факультета НИУ ВШЭ и поступила на направление «Медиакоммуникации».

Ранее комик Илья Сатир впервые заговорил о разрыве с певицей Катей Кищук.