День финансиста 2026: как император Александр I повлиял на главный денежный праздник современной России

Ежегодно 8 сентября в России чествуют работников финансовой сферы. Профессиональный праздник, утвержденный в 2011 году, объединяет банковских служащих, сотрудников Министерства финансов, преподавателей профильных дисциплин и студентов экономических направлений, сообщили Финансы Mail.

По информации издания, дата празднования приурочена к событию двухвековой давности. В этот день в 1802 году Александр I подписал указ о создании ведомства, которое должно было взять на себя управление государственной казной.

Однако попытки навести порядок в финансах империи предпринимались и раньше. В 1780-х годах при Екатерины II функции контроля за доходами и расходами выполняла специальная экспедиция. При Павле I произошло разделение полномочий между казначеем и генерал-прокурором. Окончательное оформление системы произошло в 1811 году: тогда появились три независимые структуры — Министерство финансов, Казначейство и государственный контролер, отвечавший за ревизию счетов.

Сегодня география празднования охватывает не только государственные учреждения. К торжествам присоединяются частные компании, учебные заведения и профессиональные сообщества. В программе — деловые форумы, конкурсы, просветительские семинары.

День финансиста стал символом признания вклада работников сферы в экономическую стабильность страны, объединяя профессионалов, которые ежедневно решают задачи по управлению денежными потоками и обеспечению финансовой безопасности государства.

Ранее сообщалось, что православная церковь 8 сентября отмечает празднование Сретения Владимирской иконы Божией Матери.