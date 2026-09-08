В Московской области после ремонта открылись 23 объекта здравоохранения

С начала 2026 года в Подмосковье после капитального ремонта открылись 23 объекта, включая ФАПы, амбулатории, поликлиники и стационары, работы продолжаются еще на 25 объектах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы последовательно модернизируем инфраструктуру здравоохранения региона», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что программа ремонтов объектов здравоохранения позволяет пациентам получать медицинскую помощь рядом с домом, а медицинским специалистам - работать в более комфортных условиях.

Среди завершенных объектов - поликлиники в Электростали, Королеве, Ступино и Волоколамске, врачебная амбулатория в Воскресенске, стационарные корпусы в Раменском, Ступино, Яхроме и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.