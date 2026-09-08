В подмосковных Серебряных Прудах ликвидировали аварийный барак

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В рабочем поселке Серебряные Пруды на улице Южной демонтировали аварийный жилой дом №35, одноэтажный деревянный барак площадью чуть более 140 кв. м построили в 1960 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание признали аварийным в связи с моральным и физическим износом строительных конструкций, после этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов трех квартир.

Строение включили в список объектов, подлежащих ликвидации, аварийное здание уже снесли. Специалисты также вывезли и утилизировали строительный мусор. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.