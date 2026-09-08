Способен нейтрализовать радиацию: как микробиом кишечника спасает от смертельного облучения

Грибок Mucor racemosus, который может обитать в кишечнике человека, оказался связан с защитой от радиационного повреждения, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS. Ученые из Китая продемонстрировали этот эффект в экспериментах на мышах.

Животные, которым перед облучением вводили Mucor racemosus, теряли меньше веса и имели более низкие показатели воспаления и окислительного стресса, чем мыши из контрольной группы. Особенно заметным эффект был, когда грибок заранее адаптировали к условиям кишечника с низким содержанием кислорода.

Дополнительные опыты на мышах без собственной микробиоты показали, что грибок может напрямую снижать повреждение кишечника после радиационного воздействия. Исследователи также обнаружили три аминокислоты, которые вырабатывает Mucor racemosus: L-глутаминовую кислоту, L-аспарагиновую кислоту и DL-лизин. По версии авторов, они способствуют восстановлению тканей и репарации ДНК.

Еще один механизм связан с веществом MTA: оно влияет на бактерию Limosilactobacillus reuteri и усиливает производство метионина, что также может повышать радиозащиту.

В финальном опыте мышам давали сыр, ферментированный этим грибком, и у них снижались признаки воспаления кишечника. Однако авторы подчеркивают: до применения у людей необходимы дополнительные исследования, а для людей с ослабленным иммунитетом такой грибок может представлять опасность.