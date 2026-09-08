Грибной бум в Подмосковье: миколог объяснил, почему в сентябре лес может ожить

После затяжных дождей в лесах Подмосковья может начаться новая волна грибного сезона. Похолодание с последующим потеплением способно дополнительно простимулировать плодоношение. Миколог, научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров рассказал REGIONS, почему ближайшая смена погоды может оказаться удачной для грибников.

Специалист отметил: влага, оставшаяся в почве после осадков, в сочетании с температурными перепадами создает благоприятные условия для развития грибницы. Однако точный объем урожая спрогнозировать невозможно — он зависит от многих факторов: интенсивности дождей, типа леса, прогрева земли. Тем не менее, по словам миколога, текущая погодная ситуация скорее благоприятствует активному росту.

«При высокой влажности после дождей, последующем похолодании и резком потеплении можно ожидать второй волны плодоношения грибов», — отметил Комиссаров.

Комиссаров также предупредил о скрытых опасностях, которые таят даже знакомые грибы. Токсины бледной поганки, например, не разрушаются при варке и поражают печень. Сморчки, строчки и волнушки перед приготовлением нужно вымачивать и отваривать с обязательной сменой воды — без этого раздражающие вещества сохраняются. Эксперт советует не пренебрегать правилами обработки и быть особенно внимательными при сборе грибов в условиях переменчивой погоды.

Ранее миколог Филиппова раскрыла, где грибники совершают фатальную ошибку.