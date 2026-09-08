В Подмосковье рассказали, как предприниматели закрывают ниши, освобожденные импортом

Предприятия Подмосковья замещают иностранную продукцию в различных отраслях, от машиностроения до ветеринарной фармацевтики, несмотря на санкции и серьезное внешнеэкономическое давление, в области появляются новые производства и модернизируются действующие. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Так, например, в Домодедове предприятие «Технопарк Импульс» запускает новый цех по производству оборудования для коммунальной техники. Щелковский биокомбинат также наращивает производство ветеринарных препаратов.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов подчеркнул, что во многом этому способствовала государственная поддержка, предусмотренная народной программой «Единой России». Так, региональным предприятиям доступны льготные займы, промышленная ипотека, субсидии на приобретение оборудования и другие инструменты.

«За пять лет объем промышленного производства в Московской области увеличился вдвое. Создано более 400 тыс. новых рабочих мест. Реализовано свыше 230 проектов импортозамещения с объемом инвестиций более 172 млрд рублей», — сообщил депутат.

Он добавил, что одной из наиболее востребованных остается программа «Земля за рубль», которая позволяет инвесторам получать земельные участки на льготных условиях.

В Домодедове предприятие «Технопарк Импульс» стало первым в России, которое прошло полный цикл по этой программе — от подачи заявки до запуска производства. Оно производит литые детали и навесное оборудование для дорожно-строительной и коммунальной техники — продукцию, которая замещает импортные аналоги.

Директор по развитию предприятия Иван Василега отметил, что компании предоставили земельный участок 5 тыс. кв. м по программе «Земля за рубль». Теперь она строит цех по производству гидровращателей, манипуляторных установок и гидромолотов, сдача запланирована на март 2027 года.

По мнению депутата совета депутатов Домодедово Александра Пашкова, производителей в Подмосковье привлекают не только меры поддержки, но и большой выбор индустриальных парков.

Различными мерами госпомощи пользуется и Щелковский биокомбинат. «Росбиопром» — одно из крупнейших предприятий агробиологической промышленности России, здесь работают более 650 человек. Комбинат выпускает вакцины для животных. Там проходит масштабное обновление, ведется модернизация участка по производству противоящурной вакцины. Готовность — 98%, осталось провести наладку оборудования. Запуск планируют в начале 2027 года.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Подмосковье выполнена практически полностью. Отдельное внимание в ней уделяется вопросам развития экономики. По этому параметру Московская область входит в топ-3 регионов — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.