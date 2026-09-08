В Ступинской больнице начали проводить МРТ с контрастированием, такое усиление предполагает введение пациенту специального препарата внутривенно непосредственно в процессе исследования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такая диагностика назначается не во всех случаях — решение о необходимости контрастирования принимают лечащий врач и врач-рентгенолог», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Афина Барбашова.

По ее словам, пациенты могут записаться на этот вид исследования у своего лечащего врача — терапевта, узкого специалиста или рентгенолога. Его проводят каждый день. Перед процедурой нужно прийти в МРТ-кабинет стационара за 30 минут до начала исследования, чтобы лаборант установит внутривенный катетер, через который будет вводиться контрастное вещество.

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