Личности цыган, которые на Радоницу жарили шашлыки на кладбище в Нижнем Новгороде, установлены

Личности цыган, которые на Радоницу, 14 мая, жарили шашлыки на кладбище в Нижнем Новгороде, установлены, сообщает NewsNN . Сотрудники правоохранительных органов не нашли признаков административных правонарушений.

Однако на данном этапе расследование не завершено. Материалы переданы в АТИ и МСЧ, чтобы эксперты оценили правомерность действия цыган. Такими данными поделились с редакцией NewsNN собственные источники.

Нижегородцы, которые пришли на Радоницу на кладбище, были возмущены поведением цыган. Местные жители сняли видео, которое выложили в Телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры». Автор канала задается вопросом:

«Это вообще нормально жарить шашлык среди могил?!» — интересуется автор поста.

Вдоль дороги между могилами установлено несколько палаток. Столы заполнены различной едой, за ними сидят цыгане. Непосредственно возле могил стоят мангалы. Мужчины жарят мясо. Дым от костра распространяется по территории кладбища. На видео слышен гул — так много цыган присутствовали на кладбище и разговаривали.

NewsNN напоминает, что у цыган есть правило на поминальные дни. Необходимо приехать на кладбище к могиле близкого человека и принести всю еду, которую он любил при жизни. Радоницу празднуют масштабно. В этот же день цыгане аналогично поступали и в других российских городах, в частности, в Екатеринбурге и Тюмени.

Председатель местного Центра цыганской культуры Елена Лазаренко отметила, что столь торжественные поминальные обряды — столетняя традиция цыган. У народа принято праздновать Радоницу, вспоминать приятные моменты об усопшем, а не печалиться и плакать.

Ранее ясновидящая Бэла Уайт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как противостоять цыганскому гипнозу.