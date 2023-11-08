«Могут загипнотизировать без прикосновения»: экстрасенс рассказала, кому опасно смотреть в глаза

Иногда встречаются люди с таким неприятным, пронизывающим взглядом, что становится не по себе. Интуиция никогда не обманывает: по мнению эзотериков, с некоторыми типами прохожих встречаться глазами не только неприятно, но и опасно.

Ясновидящая Бэла Уайт рассказала, чьих взглядов стоит избегать, чтобы не попасть в беду. По ее словам, с особой осторожностью надо относиться к общению с цыганками на улице.

«Цыгане обладают таким даром, как «цыганский гипноз», и могут загипнотизировать даже без прикосновения к вам. Но никто не будет погружать вас в это состояние насильно, если только вы не обидели представителя этой нации или сами не заинтересованы в общении», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В окружении практически любого человека встречаются персоны, после общения с которыми ухудшается самочувствие, продолжила ясновидящая.

«Таких людей называют энергетическими вампирами, и они могут сглазить или навести порчу, а также просто питаться вашей энергией, жизненной силой. Этим людям не стоит смотреть в глаза. Если они пытаются сами сделать это, постарайтесь избежать такого контакта и вообще сократить общение с ними до минимума», — предостерегла Уайт.

Если вы не специалист в эзотерике, то определить энергетического вампира вы не сможете, убеждена ясновидящая.

«Если бабуля в транспорте пристально смотрит вам в глаза, и ее взгляд тяжелый и сверлящий, то, скорее всего, она является энергетическим вампиром. Глаза — это зеркало души, окна в ваш внутренний мир и, присасываясь энергетически к вашим глазам, вампир по этим привязкам вытаскивает из вас энергию, вашу жизненную силу, недостаток которой вампир испытывает постоянно», — пояснила экстрасенс.

Если при таком зрительном контакте вам не по себе, отведите взгляд, чтобы оборвать поток уходящей от вас силы, и прочитайте про себя молитву, посоветовала собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, где находятся мистические места в Подмосковье.