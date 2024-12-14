Лидер ХТШ: Сирия дала РФ шанс пересмотреть отношения между странами

Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Syria TV заявил о том, что России предоставлен шанс пересмотреть отношения между странами.

Аль-Шара заявил, что сирийское руководство старается избегать любых провокаций в отношениях с Россией. Позиция вооруженной оппозиции в том, чтобы страны могли пересмотреть установившиеся между ними отношения. Любое сотрудничество должно основываться на взаимовыгодных отношениях. Спикер заявил, что данный этап требует тщательного управления международными отношениями.

Аль-Шара также заявил, что Сирия не выступает врагом для иранского народа. Между странами произошло недопонимание в рамках развития политических отношений. Любые действия оппозиции против Ирана не направлены против народа этой страны.

Аль-Шара отметил, что новое правительство не намерено инициировать войну с Израилем. В приоритете на данный момент — восстановление страны. Однако правительство призывает соседние страны уважать суверенитет Сирии.

Ранее сообщалось, что ЕС не хочет видеть базы России в Сирии.