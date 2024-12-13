ЕС не хочет видеть базы России в Сирии

Члены Европейского союза надеются, что пришедшие к власти в Сирии силы избавятся от находящихся в стране российских военных баз. Как пишет ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе рассказал один из высокопоставленных представителей ЕС.

По словам чиновника, если новые сирийские власти решат инициировать подобный процесс, члены Европейского союза будут «абсолютно довольны». Он также заявил, что эти пожелания донесут до руководства страны.

Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС, Брюссель полагает, что «российские базы в Сирии - нехорошая вещь», так как они, якобы, не привносят в регион стабильность. При этом данный вопрос все равно находится в введении новых сирийских властей. На территории Сирии есть два военных объекта России. Речь о пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и базе ВКС Хмеймим.

Ранее сообщалось о том, что ООН отправила на территорию Сирию новые сила из-за активизации Израиля.