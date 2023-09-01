Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время выступления перед студентами Луганского государственного педагогического университета высказал мнение, что Украина вывозит культурные ценности с территорий новых регионов и не только и передает их Западу, пишет агентство ТАСС.

«Многие шедевры вместо музеев прямиком попадают на черные рынки. В антикварных лавках Литвы уже можно купить за $350 тыс. «Девушку в ладье» Виктора Васнецова, за $67 тыс. «Русскую деревню» Василия Поленова, за $1,95 млн «Поздравление новобрачных после венчания» Ильи Репина и за $150 тыс. «Портрет мальчика» Василия Тропинина», - заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что на территории Украины Россия вынуждена сражаться с Западом. На Западе хотят присвоить себе даже культурное наследие, которое веками собирали музеи и коллекционеры. Большая часть культурных ценностей связана с древней историей Россией. Пользуясь беспорядками, которые происходят во время боевых действий в зоне СВО, украинцы тайно вывозят все культурные достопримечательности на Запад.

Культурные ценности поступают на черный рынок Евросоюза, значит, мошеннической схемой руководят представители украинской власти, сотрудники ОБСЕ и ЮНЕСКО. Спикер Леонид Слуцкий владеет данными, что много произведений искусства уже вывезли из литературного музея Херсона. Направление, в котором вывозят ценности, не сообщают.