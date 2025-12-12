Лифт вместо туалета: как жильцы Звенигорода ответили на безобразие креативным плакатом — и что из этого вышло?

Креативные жильцы жилого комплекса «Лермонтовский» в Звенигороде нашли способ, как выразить свое недовольство испражнениями в лифте. В управляющей компании REGIONS сообщили , что автор необычного плаката неизвестен.

По информации издания, в кабине лифта появился плакат. В центре него — попугай, который держит в лапках ножницы. По бокам — надписи, предупреждающие о крайних мерах для людей, которые превращают лифт в общественный туалет.

В управляющей компании рассказали, что о творческом подходе жильцом были не уведомлены. Сотрудники отметили, что плакат будет снят. В этот же день листовка действительно пропала.

Юрист Гульназ Измайлова рассказала, что решить проблему легко в правовом поле. Призывы к расправе лучше оставить. Вместо этого жильцам рекомендовано установить в лифтах камеры видеонаблюдения. В таком случае получится установить личность нарушителя. Ему придется оплатить очистку, дезинфекцию, а иногда и ремонт лифта.

«За справление нужды в лифте в России предусмотрена административная ответственность по статье „Мелкое хулиганство“, влекущая штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест до 15 суток», — прокомментировала REGIONS Измайлова.

Эксперт предупредила, что невольными свидетелями правонарушения могут стать несовершеннолетние. Тогда человеку грозит уголовная ответственность.

