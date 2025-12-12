Пост о тревожном инциденте в Дмитрове вскрыл проблему безопасности несовершеннолетних. Сотрудница полиции Анна Соколова поделилась советами, как ребенку вести себя в странных ситуациях, сообщил REGIONS.

«Иди сюда! Сейчас отвезу тебя к маме!» — неизвестные обратились к школьнице.

Обеспокоенная мать в родительском чате рассказала об инциденте, который произошел с ее дочерью. Женщина разговаривала в этот момент с девочкой по телефону. Она услышала, как дочери неизвестные лица предложили сесть в машину. Якобы они отвезли бы ребенка к маме.

Женщина велела убегать. Ученица Инженерной школы последовала совету и спряталась во дворе между домами. Однако автомобиль еще некоторое время следовал за школьницей. В комментариях горожане сообщили об аналогичных инцидентах, которые произошли в других районах города.

Сотрудница полиции Соколова обратилась к родителям с просьбой провести профилактические беседы, в ходе которых можно договориться о секретном слове. Местных жителей призвали быть ответственными гражданами и помнить, что при любом подозрении важно сообщить правоохранителям. Первое, что должны знать дети, — подходить к чужим машинам опасно.

«Если ребенок оказался в подобной ситуации, он должен немедленно уйти с места, желательно — в сторону людных мест: магазина, остановки, подъезда. Нужно громко звать на помощь, если рядом кто-то есть, и позвонить родителям или в полицию (102)», — отметила Соколова.

