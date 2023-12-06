Лихачев рассказал о намерении «Росатома» построить атомную станцию в Саудовской Аравии

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с представителями ОАЭ и Саудовской Аравией, пишет RT .

«Росатом» активно сотрудничает с ОАЭ: отправляет урановый продукт, который используют для работы АЭС «Барака». ОАЭ является членом атомной организации. Российские коллеги заявляют о важности дальнейшего развития, причем совместного.

Ситуация в Саудовской Аравии иная. Атомная энергетика только начинает развиваться. Планируется строительство двублочной атомной станции. Россия не скрывает заинтересованности в участии в данном проекте, поэтому компания также принимает участие в тендере.