Лихачев рассказал о намерении «Росатома» построить атомную станцию в Саудовской Аравии
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с представителями ОАЭ и Саудовской Аравией, пишет RT.
«Росатом» активно сотрудничает с ОАЭ: отправляет урановый продукт, который используют для работы АЭС «Барака». ОАЭ является членом атомной организации. Российские коллеги заявляют о важности дальнейшего развития, причем совместного.
Ситуация в Саудовской Аравии иная. Атомная энергетика только начинает развиваться. Планируется строительство двублочной атомной станции. Россия не скрывает заинтересованности в участии в данном проекте, поэтому компания также принимает участие в тендере.
«Мы прошли в финальный этап этого тендера, этого конкурса», — сказал RT Лихачев.