Лихачев сообщил о продолжении строительства АЭС «Аккую» в условиях санкций США

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1 » рассказал, что несмотря на санкции США, Россия продолжает строительство АЭС «Аккую» в Турции.

Спикер рассказал, что американские компании блокируют средства, которые Россия переводит в рамках строительства турецкой атомной станции. Санкции, введенные США, вносят коррективы в реализацию проекта. Американская сторона препятствует различными методами, однако Россия не отказывается от своего участия в проекте.

«Собаки лают, караван идет», — отметил Алексей Лихачев.

5 июля президенты России и Турции провели переговоры, в ходе которых, в частности, оценили степень строительства атомной станции. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в том, чтобы объект как можно скорее был введен в эксплуатацию. 3 июля глава госкорпорации «Росатом» сообщал, что изменений в графике строительства нет. Ожидается, что первую в Турции атомную станцию введут в эксплуатацию уже в 2025 году.

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